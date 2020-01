Rzeszów. Dwóch nastolatków ostrzelało księży, którzy szli na kolędę

Do zdarzenia doszło w sobotę 18 stycznia około godz. 15. Rzeszowska policja przyjęła zgłoszenie, z którego wynikało, że w dzielnicy Baranówka ktoś strzelał do księży idących z kolędą. Szybko okazało się, że była to głupia zabawa dwóch nastolatków.

Rzeszów. Nastolatkowie, którzy strzelali do księży, staną przed sądem rodzinnym

Policjanci ustalili, że sprawcami "strzelaniny" były dwie osoby nieletnie: 13-latek oraz 15-latek. Chłopcy strzelali z okna mieszkania jednego z nich, używając repliki pistoletu i rewolweru na plastikowe kulki.

"Jak ustalono, 15-latek strzelił w kierunku księdza, drugi, jak twierdzi, strzelał do pobliskich drzew. Z rozmowy z jednym z nich nie wynika, aby celowali do innych osób" - relacjonuje podkarpacka policja.

Funkcjonariusze przekażą zebrany materiał dowodowy do Sądu Rodzinnego w Rzeszowie. To on zadecyduje, czy i w jaki sposób zostaną ukarani nastoletni chłopcy.