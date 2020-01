W poniedziałek, w 75. rocznicę wyzwolenia KL Auschwitz, głos zabrał Marian Turski, były więzień obozu. Zwrócił się do młodego pokolenia, by uważnie przyglądało się temu, co dzieje się wokół niego, a przede wszystkim - podkreślał to wielokrotnie - by nie było obojętne.

Auschwitz nie spadł nagle z nieba. Auschwitz tuptał, dreptał małymi kroczkami, zbliżał się (...). Nie bądźcie obojętni, kiedy jakakolwiek władza narusza przyjęte umowy społeczne, już istniejące, bądźcie wierni przykazaniu. Jedenaste przykazanie: nie bądź obojętny, bo jeżeli nie, to się nawet nie obejrzycie jak na was, jak na waszych potomków, "jakiś Auschwitz" nagle spadnie z nieba

- mówił Turski.

Bosak komentuje apel Turskiego: Wykorzystał rocznicę, by zaatakować rząd

Te słowa Mariana Turskiego skrytykował na antenie Polsat News poseł Konfederacji, kandydat tej formacji na prezydenta, Krzysztof Bosak. Polityk ocenił, że tezy Turskiego są nieprawdziwe, jak ta o tym, że "Auschwitz wydarzało się po kawałeczku".

Bosak na tym nie poprzestał, ponieważ stwierdził też:

Głos dostał pan, który zdecydował się wykorzystać tę rocznicę, by zaatakować rząd czy Sejm.

Obecni w studio politycy krytykowali zresztą Bosaka za takie postawienie sprawy. Lech Jaworski z Porozumienia (część Zjednoczonej Prawicy) zapewniał, że wystąpienie Turskiego nie było polityczne. - Powinniśmy pochylić głowy z szacunkiem i pogrążyć się w refleksji, wyciągając daleko idące wnioski - zaapelował Jaworski. Andrzej Rozenek z Lewicy nazwał wypowiedzi Bosaka po prostu nieprzyzwoitymi.

Pereira atakuje Turskiego. "Doświadczył cierpienia, później działał w PPR"

Komentarz Krzysztofa Bosaka nie był jedynym na temat słów Turskiego, który był szeroko komentowany. Już po wystąpieniu ocalałego z obozu głos zabrał Samuel Pereira, szef portalu tvp.info, który zatweetował:

Niestety zło potrafi być zaraźliwe. Przypadki, gdy więzień Auschwitz, który sam doświadczył cierpienia i zbrodni nazizmu - później działał w PPR (Polskiej Partii Robotniczej - red.), pracował w wydziale propagandy PZPR i w komunistycznej "Polityce". Takie też są karty naszej trudnej historii...

Na Pereirę spadła krytyka dziennikarzy i komentatorów, że w taki dzień pozwolił sobie na personalne wycieczki wobec Turskiego.