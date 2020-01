Strzelce Krajeńskie. Mężczyzna zaatakował rosyjską ciężarówkę znakiem drogowym. "Ja tutaj rządzę!"

Do niecodziennego zdarzenia doszło ok. godziny 2 w nocy z soboty na niedzielę. Na rondzie w centrum Strzelec Krajeńskich mężczyzna zatrzymał samochód ciężarowy, a następnie wyrwał znak drogowy i zaczął uderzać metalową rurą w przednią część pojazdu. Podczas ataku krzyczał: "To jest moje miasto, ja tutaj rządzę!". W samochodzie siedziało dwóch obywateli Rosji. Choć napastnik uszkodził przednią szybę tira w kilku miejscach, nic im się nie stało - podaje Polsat News.

Strzelce Krajeńskie. Mężczyzna, który zaatakował tira, trafił do szpitala psychiatrycznego

Na miejsce wezwano policję. Agresywny mężczyzna został zatrzymany, a następnie przetransportowany do szpitala psychiatrycznego w Gorzowie Wielkopolskim. Z relacji portalu gorzowianin.com wynika, że przed atakiem na ciężarówkę napastnik ukradł samochód osobowy i próbował zatankować paliwo. Niewykluczone, że nie był świadomy swoich czynów.

