Prezydent Andrzej Duda złożył wieniec przed Ścianą Śmierci [75. rocznica wyzwolenia Auschwitz]

siwywaldi pół godziny temu Oceniono 3 razy 3

Najbardziej to szkoda mi niektórych fotografów i operatorów kamer jedynej słusznej TV.

Bo już sobie wyobrażam, JAK będą musieli się nagimnastykować, by "suweren" przypadkiem NIE ZOBACZYŁ, co ich prezydent ubrał na głowę... :-)