Których sędziów obejmuje uchwała Sądu Najwyższego? Jest pełna lista tych, którzy nie powinni orzekać

Choć od uchwały Sądu Najwyższego w sprawie sędziów powołanych przez tzw. nową Krajową Radę Sądownictwa minęło kilka dni, jej echa cały czas towarzyszą wymiarowi sprawiedliwości, pozostają też obiektem analiz.

Kluczowy fragment uchwały SN dotyczy tego, że wszystkie orzeczenia i wyroki - nawet wydane te przez sędziów rekomendowanych przez nową KRS (powstałą po zmianach i nowelizacjach wprowadzonych przez rząd Zjednoczonej Prawicy) - są ważne do 23 stycznia tego roku.

Kolejne, wydane po 23 stycznia, można podważać, wskazując na to, że zostały wydane przez nieprawidłowo obsadzone składy sędziowskie (czyli zasiadali w nich sędziowie wskazywani przez nową KRS).

Uchwała SN ws. sędziów rekomendowanych przez KRS. Lista

Uchwała SN doprowadziła do jednego: w sieci można znaleźć już listy sędziów, których rekomendowała nowa KRS, zostali powołani przez prezydenta i orzekają w sądach w całej Polsce. Patryk Wachowiec, analityk prawny Fundacji Obywatelskiego Rozwoju, opublikował listę 383 sędziów i asesorów, którzy zostali powołani według zmodyfikowanych zasad. Warto przy tym zaznaczyć, że są w niej również sędziowie sądów administracyjnych - ich uchwała SN nie dotyczy.

Pełna lista sędziów powołanych przez nową KRS

List obejmuje także sędziów, którzy dzięki poleceniu z KRS, trafili do sądów i różnych izb Sądu Najwyższego i zawiera wyszczególnienie: jaki numer nosi uchwała KRS ich w sprawie i numer postanowienia prezydenta, a także datę decyzji głowy państwa. Wachowiec umieścił w niej także informacje, w którym sądzie orzekają dani sędziowie.

Uchwała SN a ważność sędziowskich orzeczeń. "Może się okazać, że skład był niewłaściwy"

Lista zapewne się wydłuży: to tylko osoby, które zostały powołane przez prezydenta, tymczasem jest ich jeszcze więcej - czekają tylko na finał swoich spraw. Do czego może posłużyć taka lista? Jeśli jakakolwiek sprawa jest prowadzona przez skład sędziowski, w którym jest sędzia wybrany przez nową KRS, to orzeczenie wydane przez taki skład (pod warunkiem, że zrobił to po 23 stycznia) można podważyć.

Tak w skrócie tłumaczył to na antenie RMF FM były minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski:

Jeśli okaże się, że KRS jest właściwie powołany - to nie byłoby problemu. Natomiast jest problem, bo przerwano poprzednią kadencję KRS, a konstytucja na to nie pozwala. Każdy obywatel może mieć sprawę i może się okazać, nawet po latach, że skład sądu był niewłaściwy. I dojdzie do wznowienia postępowania i do zmiany wyroku.

Co ważne dla całej sprawy, z taką wykładnią nie zgadza się rząd Zjednoczonej Prawicy, w szczególności Ministerstwo Sprawiedliwości, podnosząc, że uchwała Sądu Najwyższego nie jest wiążąca i należy poczekać na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego.