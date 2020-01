75. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz. Andrzej Duda patronem obchodów

Organizatorem uroczystości związanych z 75. rocznicą wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz jest Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Najważniejszymi gośćmi tego wydarzenia będą ocaleni. W uroczystościach weźmie udział ok. 200 byłych więźniów obozu. Są to osoby m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Izraela i Kanady.

Mottem obchodów 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz jest zdanie: "Mamy straszne przeczucie, gdyż wiemy". Napisał je Załmen Gradowski - polski Żyd, były więzień obozu Auschwitz, jeden z organizatorów buntu 7 października 1944 r., podczas którego zginął. Gradowski napisał dwa rękopisy w języku jidysz, które ukrył, a które odnaleziono po wojnie na terenie Birkenau. To z jednego z nich pochodzi motto dzisiejszych obchodów. Pisząc o obozie, chciał, "aby chociaż minimum informacji o tej rzeczywistości dotarło do świata".

75. rocznica wyzwolenia Auschwitz. Prezydent Andrzej Duda wygłosi przemówienie

Honorowy patronat nad obchodami 75. rocznicy wyzwolenia nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz objął Prezydent RP Andrzej Duda. Prezydent Polski odbędzie dziś serię spotkań dwustronnych z zagranicznymi gośćmi.

O godzinie 8:30 byli więźniowie i prezydent Andrzej Duda złożą wieniec przed Ścianą Śmierci,

o 10:05 odbędą się rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem prezydenta Andrzeja Dudy i Dyrektor Generalnej UNESCO Audrey Azoulay,

o 11 prezydent Andrzej Duda i prezydent Izraela Reuwen Riwlin złożą kwiaty przed Pomnikiem rotmistrza Witolda Pileckiego,

o 11:05 odbędzie się spotkanie prezydentów Polski i Izraela,

na 11:20 zaplanowano rozmowy plenarne delegacji polskiej i izraelskiej,

o 12.40 odbędą się rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem prezydenta Andrzeja Dudy i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego,

o godzinie 15:30 będą miały miejsce główne obchody przed Bramą Śmierci byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. Na tę okoliczność zaplanowano przemówienie prezydenta Polski.

Do byłego obozu Auschwitz-Birkenau przyjedzie wielu zagranicznych delegatów, m.in. wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Margaritis Schinas i Vera Jourova, przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, premier Węgier Viktor Orban, prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier, prezydent Austrii Alexander Van der Bellen oraz prezydent Izraela Reuven Rivlin.

Prezydent Andrzej Duda spotka się z prezydentem Izraela. "To nie będzie łatwa rozmowa"

Prezydent Andrzej Duda stwierdził, że zbliżająca się rozmowa z prezydentem Izraela "nie będzie łatwa". Będzie to ich pierwsze spotkanie od wielu miesięcy. Jednym z tematów, który dziś podejmą, ma być niedawna nieobecność Andrzeja Dudy na Światowym Forum Holokaustu w Jerozolimie. Przypomnijmy, że prezydent Polski nie pojechał do Izraela, bo organizatorzy nie zgodzili się na jego przemówienie. Wystąpienie wygłosił natomiast rosyjski prezydent Władimir Putin. Izraelskie media sugerowały kilka dni temu, że prezydent Reuven Rivlin może chcieć w Oświęcimiu zaprosić Andrzeja Dudę do złożenia wizyty w Izraelu.

Jeszcze przed rozpoczęciem forum w Izraelu, prezydent Andrzej Duda mówił w wywiadzie dla Programu 1 Polskiego Radia, że w czasie spotkania z Reuvenem Rivlinem będzie chciał poruszyć sprawę swojej nieobecności w Jerozolimie. Wówczas stwierdził, że rozmowa ta nie będzie łatwa.

- To jest bardzo trudny moment dla całego narodu żydowskiego, natomiast oczywiście na to wszystko nakłada się jeszcze problem polityczny. Ja znam pana prezydenta, kilkakrotnie się spotykaliśmy. Oczywiście, że powiem mu także w bezpośredniej rozmowie - mówił Andrzej Duda.