Policja bada sprawę włamania na os. Krzyki. Radio Wrocław: To mieszkanie Olgi Tokarczuk

Do włamania do jednego z mieszkań na os. Krzyki we Wrocławiu doszło w nocy z soboty na niedzielę. Policja dostała zgłoszenie w tej sprawie krótko po północy - informuje w rozmowie z Gazeta.pl. Zespół Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

REKLAMA

Jak podało Radio Wrocław, włamywacze dostali się do prywatnego mieszkania Olgi Tokarczuk, której obecnie nie ma kraju.

Wrocławska policja informuje, że na miejscu włamania pracowali funkcjonariusze z komendy miejskiej oraz policja kryminalna. Zabezpieczono ślady włamania i dokonano oględzin miejsca przestępstwa. Obecnie policja nie udziela dalszych informacji.

Według nieoficjalnych informacji dziennika "Fakt", z mieszkania została skradziona znaczna suma pieniędzy w różnych walutach.