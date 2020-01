Początek lutego może przynieść spore ocieplenie. Termometry wskażą nawet 12 stopni Celsjusza

W przyszłym tygodniu - od poniedziałku 27 stycznia do 2 lutego - słupki rtęci w przeważającej części kraju będą wskazywały temperaturę powyżej zera.

Synoptycy z IMGW prognozują, że w poniedziałek temperatura w ciągu dnia będzie wahać się od 4 stopni w Zakopanem do 8 stopni w Szczecinie. We wtorek najzimniej będzie w Suwałkach, gdzie termometry wskażą 6 stopni, a najcieplej w Krakowie, Opolu, Wrocławiu, Poznaniu i Bydgoszczy, gdzie odnotujemy nawet 10 stopni Celsjusza. W środę temperatura będzie wahać się od 3 stopni na Podlasiu do 9 stopni na Opolszczyźnie, Śląsku i w Małopolsce.

W czwartek 30 stycznia na termometrach zobaczymy od 1 stopnia w Białymstoku do 8 stopni we Wrocławiu. Z kolei w ostatni dzień miesiąca temperatura będzie wahać się od 6 stopni przy wschodniej granicy do 9 stopni przy granicy zachodniej. W sobotę termometry wskażą od 5 stopni na Podlasiu do 10 stopni na we Wrocławiu, Poznaniu i Zielonej Górze. W niedzielę najzimniej będzie w Białymstoku i Olsztynie, gdzie odnotujemy 6 stopni, a najcieplej we Wrocławiu i Zielonej Górze, gdzie na termometrach zobaczymy maksymalnie 10 stopni Celsjusza.

Pogoda. Ciepły początek lutego

Jak wynika z prognoz portalu Ventusky.com, w poniedziałek 3 lutego temperatura na zachodzie kraju może wynieść nawet 12 stopni Celsjusza, co oznacza spore ocieplenie w porównaniu do poprzednich dni. W przeważającej części Polski słupki rtęci będą wskazywać 7 stopni.

We wtorek 4 lutego temperatura wzrośnie do 12 stopni również w centralnej Polsce.