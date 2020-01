Koronawirus. Szef GIS o studentach, którzy wrócili z Wuhan: Chłopcy czują się dobrze

wilma.flintstone godzinę temu Oceniono 3 razy 3

Po pierwsze - jak mozna to stwierdzic, skoro okres inkubacji wirusa to nawet 14 dni? I co za tym idzie, skoro wypuszczono ze szpitala tylko dwoch, zas pozostali z jakiegos powodu beda pod obserwacja, to zakladajac ze ktorys z nich jest zarazony, wiadome jest ze i ci ktorzy wyszli sa zarazeni. No ale w PL, jak zwykle, jakos to bedzie. A polski lotnik to i na drzwiach od stodoly. Jak w Smolensku, ech....