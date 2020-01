Koronawirus. Lotnisko Chopina zapewnia, że jest przygotowane na przyjęcie polskich studentów z Wuhan

art_102 3 godziny temu Oceniono 28 razy 18

Co to za przygotowanie i co to za procedury?

Odizolują na lotnisku studentów i ich przepadają, ale cal reszta pasażerów rozjedzie się po kraju, po drodze kontaktując się z setkami ludzi.

A co jeśli któryś ze studentów okaże się chory?

Co wtedy?

Będa szukac pasazerów poadresach z deklaracji.

Przeciez logiczne jest, że powinien cały skład samolotu być przebadany lub wstrzymany na czas przebadania studentów. Brak temperarury o niczym nie swiadczy, bo choroba wylęga się ok. 10 dni. Potrzebne są testy lanboratoryjne, ale warto, bo nieco niewygody dla pasażerów, a jednocześnie pewność, ze nie zarazą dzieci, rodziny i starszych rodziców....