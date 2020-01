Czy UE powinna zajmować się polskimi sądami? Prawie połowa Polaków uważa, że tak

almagus godzinę temu Oceniono 8 razy 6

Zdrada już się Polsce na dobre wkradła, dają brzytwę, płonie, jaja do imadła.



„Obcojęzyczni” Ziem Zachodnich i Pomorza.

Zagarnięte zabudowali kościołami.

To niech biorą zarządził z Żoliborza.

Co po Rosjanach to przecież z nami.



Przekręty robione są na biskupów.

To pojałtańskie, dane poczdamskie.

Nawet sam premier nachapał łupów.

Teraz te ziemie są watykańskie.



Ale zakony są poniemieckie.

Do fatherlandu pociągnie scheda.

Kiedy odłączy się poradzieckie.

Będzie hasioka, szmektnika bieda.



I one pany, jak z Targowicy.

I dobra zmiana, z kolana płaski.

Głowę podniesiesz to się oćwiczy.

Oddasz co masz, dostąpisz łaski!



2020-01-25 almagus