Tragiczny finał awantury domowej. 19-latka raniła nożem swojego ojczyma. Mężczyzna zmarł

no4nwo 3 godziny temu Oceniono 23 razy 1

Nic nie wiadomo, żadnych szczegółów i okoliczności, a gazeciany tłumok już pisze o jakiejś tragedii. Jeśli denat był katem, znęcał się itp., to nie tragedia, tylko wyrwanie chwasta, usunięcie ze społeczeństwa patologicznej, wadliwej, zbędnej, szkodliwej i zagrażającej bezpieczeństwu innych osób jednostki. A że dziewczyna była pod silnym wpływem groźnego narkotyku? Po pierwsze jest dorosła, po drugie prawo nie zabrania być pijanym a po trzecie może w tej rodzinie tak właśnie lubiano spędzać czas. A może w alkoholu topiła rozpacz. A może świętowała zdany egzamin. A może upiła się z okazji urodzin. A może by tak poczekać na więcej informacji, bo z tego, co napisał gazeciany młotek guffno wiadomo.