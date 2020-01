Karambol na S7. "Brawa dla kierowców". Strażacy: Tak powinien wyglądać korytarz życia

owrank pół godziny temu Oceniono 7 razy -7

Czy naprawdę ktoś myśli że polscy kierowcy nie robią korytarza życia z jakiejś niewiedzy czy złośliwości??? Nie robią wtedy gdy nie ma możliwości manewru. Tu widać pas zieleni szerokości pasa ruchu to jasne że się zjeżdża i po sprawie. W sytuacji gdy stoją np. Tiry jeden za drugim i są zablokowane korkiem to niech nawet i Pan Strażak próbuje przesunąć tira 2 metry w bok mając 2 możliwość manewru 2 metry do przodu i 3 do tyłu. BĄDŹCIE W KOŃCU POWAZNI.