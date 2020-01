Nawacki o sędziach, które chciały wycofać dla niego poparcie do KRS: To ich problem, że się rozmyśliły

lucek10 pół godziny temu Oceniono 13 razy 13

No to Polacy maci już przedsmak tego, co was czeka. Piszecie testament. Po kilku dniach chcecie go odwołać, zmienić, zmodyfikować. Pisowski sędzia, taki jak Nawacki powie wam "nie zmienimy, twój problem". Bezprzykładny przykład chamstwa człowieka na eksponowanym stanowisku. Prosty, niewykształcony człowiek zrozumiałby, że jak się składa poparcie, to i można je wycofać. Pisowski nominat z tytułem sędziego i po studiach już tego nie rozumie.