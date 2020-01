Żory: 40-latek zatrzymany w sprawie brutalnego morderstwa koleżanki z pracy

W środę 22 stycznia policjanci z komendy w Żorach otrzymali zgłoszenie o ujawnieniu zwłok kobiety w jednym z mieszkań na osiedlu Pawlikowskiego. Martwą 57-latkę odnalazły sąsiadki.

40-latek brutalnie zabił swoją koleżankę z pracy. Grozi mu dożywocie

Podczas oględzin grupa dochodzeniowo-śledcza zabezpieczyła ślady i przedmioty, dzięki którym można było podjąć poszukiwania sprawcy. Podejrzewany przez funkcjonariuszy mężczyzna został namierzony na terenie Rybnika. 40-latek został zatrzymany w swoim mieszkaniu.

Podczas przeszukania policjanci odkryli przedmioty, których mógł używać popełniając zbrodnię. Mężczyzna złożył wyjaśnienia, po których został przewieziony do policyjnego aresztu. Prokurator przedstawił mu zarzut zabójstwa. Za to przestępstwo mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Jak podaje "Super Express" 40-latek przyznał się do winy, jednak nie potrafił wyjaśnić motywów zbrodni. Dodatkowo miał przyznać się do leczenia psychiatrycznego. Podejrzany w najbliższych dniach ma zostać zbadany przez biegłego psychologa. Prokurator Rejonowy w Żorach Leszek Urbańczyk przyznał, że do zabójstwa doszło podczas spotkania z 57-latką, z którą mężczyzna pracował w jednej z kopalń. 40-latek miał skrępować znajomą taśmą klejącą, a następnie zabił ją używając noża.