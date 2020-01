Wola Ostaszewska. W stawie hodowlanym znaleziono kobietę. 88-latka nie żyje

Do zdarzenia doszło w środę 22 stycznia. Po godzinie 21 straż pożarna otrzymała zgłoszenie, z którego wynikało, że w stawie hodowlanym znajduje się nieprzytomna osoba. Gdy służby przybyły na miejsce, okazało się, że ok. 6 metrów od brzegu na wodzie unosi się kobieta. Straż pożarna wyciągnęła ją z wody i przystąpiła do reanimacji.

Wola Ostaszewska. Nieoficjalnie: w zdarzeniu nie brały udziału osoby trzecie

Gdy na miejsce przybył Zespół Ratownictwa Medycznego, lekarz stwierdził śmierć 88-letniej kobiety. Wszelkie okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Portal ciechanowinaczej.pl informuje nieoficjalnie, że w zdarzeniu najprawdopodobniej nie brały udziału osoby trzecie.