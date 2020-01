Szef KRS Leszek Mazur: "uchwała SN nie tworzy chaosu, ale tamę na przyszłość"

viaac godzinę temu Oceniono 33 razy 27

"Zauważmy, że tu chodzi o trzy połączone Izby z wyłączeniem kilku sędziów Izby Cywilnej, co oznacza orzekanie w pewnym przytulnym składzie starych sędziów Sądu Najwyższego"



Wszak sędziowie, których ta uchwała dotyczy, nie mogli orzekać we własnej sprawie. Wydaje się to być oczywistym, ale szef KRS jakby tego nie dostrzega. Kiedyś powiedziałbym, że do dziwne, ale obecnie nie dziwi już nic.