Prognoza pogody na tydzień [27 stycznia - 2 lutego]. Będzie deszczowo, ale nie ulewnie

W styczniu nie ma co liczyć na zimę. W kolejnym tygodniu temperatura w ciągu dnia nie spadnie poniżej zera. Nie prognozuje się także opadów śniegu.

Pogoda na poniedziałek, wtorek i środę. Przed nami trzy dni przelotnych opadów

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują, że początek przyszłego tygodnia będzie deszczowy. W poniedziałek przelotnych opadów deszczu możemy spodziewać się w całym kraju. Temperatura maksymalna w ciągu dnia będzie wahać się od 4 stopni w Zakopanem do 8 stopni w Szczecinie. We wtorek przejaśni się na południu kraju, w pozostałej części Polski wciąż będzie padać. Temperatura wzrośnie - najzimniej będzie w Suwałkach, gdzie termometry wskażą 6 stopni, a najcieplej w Krakowie, Opolu, Wrocławiu, Poznaniu i Bydgoszczy, gdzie odnotujemy nawet 10 stopni Celsjusza. Środa będzie kolejnym deszczowym dniem. Opady wystąpią w całym kraju, ale nie będą intensywne. Temperatura będzie wahać się od 3 stopni na Podlasiu do 9 stopni na Opolszczyźnie, Śląsku i w Małopolsce.

Pogoda na czwartek i piątek. Przejaśnienia na południu kraju

W czwartek 30 stycznia znów rozpogodzi się na południu kraju. Jedynymi województwami, w których nie będzie padać, będą województwa: opolskie, śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie i lubelskie. Na termometrach zobaczymy od 1 stopnia w Białymstoku do 8 stopni we Wrocławiu. Ostatni dzień stycznia zapowiada się podobnie - opady odnotujemy niemal w całym kraju, z wyjątkiem okolic Krakowa, Kielc i Rzeszowa. Temperatura będzie wahać się od 6 stopni przy wschodniej granicy do 9 stopni przy granicy zachodniej.

Pogoda na sobotę i niedzielę. Synoptycy: Będzie padać w całej Polsce

Weekend także będzie obfitował w opady. W sobotę przelotny deszcz wystąpi w całym kraju, a we Wrocławiu i Gdańsku popada nieco mocniej. Przejaśnień można spodziewać się tylko w okolicach Szczecina. Termometry wskażą od 5 stopni na Podlasiu do 10 stopni na we Wrocławiu, Poznaniu i Zielonej Górze. W niedzielę przejaśni się w Rzeszowie, Krakowie i Katowicach. W pozostałej części Polski wciąż będzie padać. Najzimniej będzie w Białymstoku i Olsztynie, gdzie odnotujemy 6 stopni, a najcieplej we Wrocławiu i Zielonej Górze, gdzie na termometrach zobaczymy maksymalnie 10 stopni Celsjusza.