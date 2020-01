Rzecznik Sądu Najwyższego o podjętej uchwale: To nie jest żadne awanturnictwo

piotr.koncewicz godzinę temu Oceniono 17 razy 13

Panie Sędzio. Proszę w liście otwartym zadać łopatologicznie pytania żeby Zera i Kanthaki zrozumiały co to jest 3-podział władzy. Niech publicznie lub na piśmie te tuzy intelektu odpowiedzą.

Do PiSowskich krzykaczy. Głupki pisowskie. Wbijcie sobie do pustych pisowskich łbów, że sądy mają być zależne tylko od sądów. NIE OD ZIOBRÓW i innych Polityków.