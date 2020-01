Martwy żubr w Puszczy Białowieskiej. Konał w męczarniach. "Przyczyną śmierci było pęknięcie serca"

tygrysio_misio pół godziny temu Oceniono 12 razy 8

Śmierć za śmierć... Jakoś tak to było.



A tak na serio.... Jestem przerażona tym co we łbie mają wieśniaki... Nie mówię o ludziach mieszkających na wsi, tylko tych z 18wiecznym sposobem myślenia o świecie, brakiem szacunku do przyrody, braku poczucia estetyki, braku elementarnej dobroci w sobie.