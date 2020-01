GIS wydał komunikat po posiedzeniu Komisji Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Szczepień Ochronnych. Jest on skierowany głównie do pracowników ochrony zdrowia, ale też osób, które wracają do Polski po pobycie w Chinach.

REKLAMA

Komunikat GIS w sprawie koronawirusa z Chin

Główny Inspektorat Sanitarny zaleca osobom, które wracają z miasta Wuhan, i u których wystąpią obawy przypominające ciężką grypę, by zgłaszały się na izby przyjęć oddziałów zakaźnych szpitali. Pacjenci powinni poinformować pracowników szpitala o odbytej podróży.

Pozostałe osoby, które wracają z innych miast w Chinach lub z innych azjatyckich krajów, w przypadku zaobserwowania u siebie objawów przypominających grypę, proszone są o udanie się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Pierwszymi objawami koronawirusa jest gorączka i kaszel. Wirus atakuje płuca, dlatego też w kolejnych dniach mogą pojawić się takie objawy jak duszności.

Dodatkowo na półkuli północnej trwa sezon zachorowania na grypę, którego kulminacja przypada na przełom stycznia i lutego. GIS rekomenduje zaszczepienie się przeciw grypie.

Z ostatnich informacji przekazanych m.in. przez agencję Reuters wynika, że wirusem zarażonych zostało ponad 630 osób. Przypadki zachorowania na koronawirusa 2019-nCoV zostały potwierdzone w Japonii, Stanach Zjednoczonych, Korei Południowej, Tajlandii, Tajwanie i Hongkongu.