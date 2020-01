Siostra Chmielewska wyznała, że pracowała z księdzem pedofilem. Diecezja miała ignorować jej sygnały

treblig 6 minut temu Oceniono 1 raz 1

Mimo mojego szacunku dla tego co Siostra Chmielewska zrobiła, w tym momencie domagam się postępowania prokuratorskiego i oskarzenia siostry o współudzxiał w każdym przestępstwie seksualnym, którego ten ksiadz dokonał po tym, jak zorientowała się ze ma do czynienia z pedofilem. 'Nie ukrywam, że również przebywał u nas przez pewien czas ksiądz pedofil, przyjęty przeze mnie (...) Na moje wielokrotnie powtarzane prośby, by tego człowieka przenieść do stanu świeckiego, diecezja odezwała się dopiero teraz" - to nie do przełożonych było takie prosby słąć, tylko zasuwac na policję z dowodami. To co siostra zrobiła, to była ochrona zboczeńca, najgorszego zwyrodnialca! Ku..., słów już brakuje, jeśli coś takiego sie dzieje w tym tzw kościele. Sami zboczeńcy i obrońcy zboczeńców.