Piorun miał uderzyć w samolot LOT-u. Maszyna musiała zawrócić na lotnisko w Warszawie

ps11111ps 3 godziny temu Oceniono 11 razy 9

Fajny tytuł. Czyli jak to wyglądało? Na wieży kontroli lotów podsłuchali rozmowę pioruna z Bogiem? I usłyszeli rozkaz "uderz w nich zaraz jak wystartują". Jak się zorientowal, że maszyna już wystartowała, kazali jej zawrócić, bo dowiedzieli się, że ma w nich uderzyć piorun? I co, udało się zdążyć przed wykonaniem przez piorun wyroku? Czy jednak zdążył walnąć? Normalnie niezły thriller. Może by się dało to zekranizować. Kto wie, może by się dało wycisnąć z tej historii Oscara. Walka Boga z człowiekiem