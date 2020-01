Zmasowana akcja CBŚP. Zatrzymano 28 osób podejrzanych o posiadanie i handel bronią

wylye 3 godziny temu Oceniono 6 razy 4

Chore prawo opresyjne prawo, które ostatnio karze WIĘZIENIEM za używanie detektora metalu uznając to hobby za przestępstwo - nie zaś wykroczenie. Uzasadnia to tym, że ktoś uprawiający np hobbystycznie poszukiwania meteorytów w lesie - może za to siedzieć, bo przypadkowo może znaleźć np "guzik z rozporka XV wiecznego rycerza, czy coś podobnego"

A dla mnie jest pozbawienie mnie prawa do mojego hobby. Uwaga od chyba lipca 2019 możecie za to trafić do więzienia w opresyjnym pis-bolszewickim państwie. Podobnie jeżeli weźmiecie udział w manifestacji utrudniającej polowanie "panom szlachetnie urodzonym szyszkownikom" - też już nie liczcie na mandat - lub grzywnę. Do więzienia ! buraki! jest już artykuł "za przeszkadzanie w polowaniach" Broń którą tu zatrzymano pochodzi z ub wieku. Oczywiście też może zabijać, tak samo jak siekiera, nóż kuchenny, kawałek rury, czy samochód. Jednak to nie broń zabija - tylko ludzie. Prawo o broni w Polsce jest hańbą dla prawodawcy. Prawo to zakłada, ze obywatel jest debilem i złoczyńcą. Nie można mu posiadać legalnie broni (są wyjątki, z tzw automatu, tak jak za komuny prawo mają prokuratorzy, wysocy urzędnicy, i inni "zaufani" - kamaryliści panującego systemu.) Dlaczego obywatel jeżeli jest niekarny i w tzw "pełni władz umysłowych" nie może posiadać w Polsce broni palnej - spełniając wymagane warunki? Przecież zarejestrowana broń, ma swoje balistyczne DNA - takie linie "papilarne", dlatego takiej broni nie wykorzystują przestępcy. Danie broni obywatelowi - tzn prawa do obrony koniecznej, wymagałoby zmiana ustawy o "obronie koniecznej"

W Polskim prawi wciąż obowiązuje zasada "o współmierności środków obrony do zaistniałego zagrożenia" Co oznacza, że kiedy zaatakuje nas w naszym domu bandyta - z łomem w ręku, a my broniąc się - użylibyśmy przeciwko niemu np siekiery, lub - nie daj boże - pistoletu/rewolweru np - odpowiadamy za "niewspółmiernosć" - który to zarzut usłyszymy na 100% od prokuratora (o ile nie będziemy a/ważnym politykiem, b/urzędnikiem c/prokuratorem lub księdzem.) Bo ten kraj ma doopie waszą wolność, zdrowie i wasze bezpieczeństwo. Jesteście dla tego kraju warci jedynie tyle ile hipotetycznie zapłacicie podatków na fanaberie waszych "zbawców narodu"