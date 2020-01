Kraków. Policja "zachęca" Magdalenę Kralkę, by wróciła do Polski. "Fundujemy bilet lotniczy"

"Publikujemy listę osób, które otrzymają darmowe bilety od Policji. Dziś bilet otrzymuje Pani Magdalena Kralka, która poszukiwana jest przez Interpol i może przebywać za granicą. Zachęcamy ją do powrotu i 'fundujemy' bilet" - czytamy na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Policjanci dołączyli do wpisu grafikę przedstawiającą bilet lotniczy ze zdjęciem Magdaleny Kralki.

REKLAMA

Kim jest Magdalena Kralka? Stała na czele gangu pseudokibiców

Policja zachęca do kontaktu wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu Magdaleny Kralki. 32-letnia kobieta jest podejrzana o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która zajmowała się przemytem narkotyków do Polski oraz ich rozprowadzaniem. Kralka była związana ze środowiskiem pseudokibiców Cracovii. Nie wiadomo, gdzie się dziś znajduje. Starała się o list żelazny, ale krakowski sąd jej go nie przyznał.

>>> Marihuana w Europie. Gdzie za używkę grozi więzienie?

Wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu Magdaleny Kralki należy kierować do KWP Kraków Sekcja ds. Poszukiwań i Identyfikacji Osób na ul. Mogilskiej 109 w Krakowie lub pod jednym z poniższych numerów telefonu: 12 61-54-420,12 61-54-446, 12 61-54-448 lub 12 61 55 510. Policja gwarantuje anonimowość.