Morawiecki w wywiadzie dla amerykańskiej TV: 80 proc. społeczeństwa popiera reformę sądownictwa

Prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki pojawili się w Davos, gdzie do 24 stycznia trwa Światowe Forum Ekonomiczne. Podczas wizyty w Szwajcarii szef polskiego rządu udzielił wywiadu amerykańskiej telewizji CNBC. Spora część rozmowy została poświęcona reformie polskiego systemu sądownictwa i wywołanemu przez nią sporowi z Komisją Europejską.

Davos. Mateusz Morawiecki dla CNBC: "80 proc. społeczeństwa popiera reformę sądownictwa"

- Po czterech latach dyskusji z Komisją Europejską, poparcie społeczne dla reformy sądownictwa wciąż utrzymuje się na poziomie 80 proc. - powiedział Morawiecki. Premier stwierdził też, że spór z Komisją Europejską w sprawie reformy sądownictwa nie wpłynie na podział unijnych funduszy. - Nie sądzę, by doszło do takiej sytuacji, ponieważ coraz więcej przywódców dostrzega potrzebę zreformowania polskiego wymiaru sprawiedliwości - ocenił Morawiecki.

- Sędziowie nie chcą dokonywać wyboru innych sędziów. Oni chcą oceniać czy ich wyroki są słuszne oraz czy powinno zostać wszczęte postępowanie dyscyplinarne. Wierzymy, że należy dokonać obiektywnej oceny wyników w systemie sądownictwa, tak jak ma to miejsce w innych państwach. Właśnie dlatego ta reforma jest tak bardzo potrzebna - powiedział premier.

Dlaczego w wypowiedzi premiera pojawiło się akurat 80 procent? Szef rządu prawdopodobnie przytoczył dane, które znalazły się w spocie „Sprawiedliwe sądy”, który w 2017 roku przygotowała Polska Fundacja Narodowa. W 30-sekundowym klipie pojawia się kilku aktorów, grających zwykłych obywateli. Słyszymy, że zmian w wymiarze sprawiedliwości chce ponad 80 procent Polaków. Materiał nawiązywał do sierpniowego sondażu CBOS, w którym rzeczywiście 81 proc. badanych odpowiedziało twierdząco na to bardzo ogólne pytanie. W grudniu 2019 r. - po dwóch latach od momentu, gdy klip wylądował w Internecie - 55 proc. Polaków uważało, że po reformach PiS sądy funkcjonują gorzej. Odmiennego zdania było 17,6 proc. respondentów. Sondaż przeprowadziła pracowania SW Research dla dziennika „Rzeczpospolita”.

Spór polskiego rządu z Komisją Europejską toczy się już od kilku lat, a z ostatnią jego "odsłoną" mieliśmy do czynienia w połowie stycznia. Wtedy właśnie Komisja zapowiedziała, że złoży do Trybunału Sprawiedliwości UE wniosek w sprawie zamrożenia przepisów dotyczących Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Jeszcze w październiku komisarze uznali, że nowy model odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów jest zagrożeniem dla ich niezawisłości sędziowskiej i argumentowali, że nie gwarantuje on bezstronności i niezależności Izby Dyscyplinarnej, która składa się wyłącznie z sędziów wybranych przez nową Krajową Radę Sądownictwa (jej członkowie są powoływani przez polityków). Podkreślano wówczas, że narusza to prawo Unii Europejskiej.