Ostrzeżenia IMGW: na południu duże oblodzenia, na północy alert hydrologiczny

Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województwa świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Obowiązują one do czwartku 23 stycznia do godziny 9 rano.

IMGW ostrzega przed gołoledzią na południu Polski

W tych regionach meteorolodzy prognozują opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna przy gruncie wyniesie od -3 do -6 stopni. Takie warunki wpłyną na zamarzanie mokrej nawierzchni dróg.

Pierwszy stopień ostrzeżenia IMGW oznacza niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, których występowanie może skutkować startami materialnymi oraz zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi. W tych regionach szczególnie zalecana jest ostrożność na drogach. Gołoledź pojawić się może nie tylko na drogach, ale też chodnikach.

Dodatkowo IMGW wydało ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia dla obszarów znajdujących się w zlewniach Zalewu Wiślanego, Szczecińskiego oraz w pasie Pomorza i Pomorza Zachodniego. W miejscach tych przewidywany jest wzrost poziomów wody do stanów ostrzegawczych z ryzykiem przekroczenia stanów alarmowych w ujściowym odcinku Odry i Wisły. Dodatkowo na całym wybrzeżu spodziewane są wzrosty poziomu wody w Bałtyku.