Gliwice. Ksiądz oskarżony o gwałt na młodej kobiecie. Kuria wydała lakoniczny komunikat

window_licker godzinę temu Oceniono 27 razy 23

To nie gwałt. To "ubogacanie w duchu"... czy jakoś tak.



ps. w czasie śledztw w Australli i USA wykazano, że do 7-8% wśród ogółu księży to przestępcy sexualni, dodajmy do tego, że każdy z nich miał na koncie kilka-kilkanaście ofiar (przenoszenie z parafii do parafii)



a w Polce my myślicie, że jest inaczej? 30.000 księży razy % razy po kilka ofiar daje nam nawet KILKANAŚCIE TYSIĘCY ofiar w skali kraju



to systemowy przemysł przestępstwa, czas sobie to uzmysłowić