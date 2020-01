Ostrowiec Świętokrzyski. Kierowca potrącił chłopca na pasach. Dziecko uciekło, szuka go policja

sabaton128 godzinę temu Oceniono 15 razy 7

Widze, że mnóstwo tu oszołomow krzyczących morderca, zabrać prawko, dożywocie, był przecież znak itp. itd.

To odpowiedzcie mi na 2 pytania:

1. Jak kierowcy mają sie zachowywać przed przejściem? Zwalniać do 5 km/h? Nawet jak w promieniu 5 m jest pusto, bo w koncu zza drzewa też ktoś może wbiec na jezdnię? A nawet jak patrzę w jedną stronę, to nie widzę co się dzieje z drugiej.

2. Jestem też pieszym - i absolutnie nie widzę żadnej dobrej strony nowego przepisu. Co mi to daje? Że jak zginę w wypadku, to rodzina będzie miała świadomość, że to jednak ja miałem rację?