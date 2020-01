O odroczenie posiedzenia SN apeluje Rzecznik Praw Dziecka. "Odbierze dzieciom prawa"

W czwartek sędziowie trzech izb Sądu Najwyższego mają zebrać się na posiedzeniu i zbadać, czy obecność w składach dwóch nowych izb sędziów powołanych na wniosek nowej KRS nie łamie konstytucji. To posiedzenie próbowała zablokować - w związku z wnioskiem Elżbiety Witek - prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. Jednak zdaniem eksperta jej próba wstrzymania posiedzenia jest bezpodstawna.

Tymczasem o zablokowanie posiedzenia stara się kolejny organ - Rzecznik Praw Dziecka. Wysłał w tej sprawie pismo do I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf. Jak czytamy w komunikacie na stronie RPD, rzecznik Mikołaj Pawlak wniósł o odroczenie posiedzenia, bo obawia się, że dojdzie do "podważenia statusu sędziów", a to "odbierze tysiącom dzieci ich podstawowe prawa, pozbawi je poczucia bezpieczeństwa i narazi na ponowne przeżywanie głębokich traum".

Rzecznika Praw Dziecka: Polskie dzieci zostaną pozbawione prawa do godności

Rzecznik krytykuje prezes Gersdorf za to, że nie został oficjalnie zawiadomimy o posiedzeniu, "choć sprawa ta w sposób bezpośredni dotyka praw dzieci". Zdaniem Pawlaka może dojść do sytuacji, w której trzeba będzie uchylić wyroki i powtórzyć procesy, w których brali udział sędziowie powołaniu przez nową KRS. Jednak prezeska SN zaznaczała, że nie chce badać samej ważności powołania sędziów przez prezydenta, lecz kwestię ich obecności w składach dwóch nowych izb SN.

"W ocenie Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka taka sytuacja spowoduje chaos prawny o niespotykanych dotąd konsekwencjach. Polskie dzieci zostaną pozbawione prawa do godności, prywatności, życia rodzinnego i ochrony przed podwójną krzywdą związaną z prowadzeniem postępowań sądowych od nowa" - ostrzega tymczasem biuro RPD.