budyn222 2 godziny temu Oceniono 33 razy 31

To, że Tapirowana dała się wkręcić Krótkiemu to jedno. Miała zaszczekać, to zaszczekała. Ale, że maliniak,,, "doktor prawa" poparł ten wniosek i powiedział, że SN powinien się wstrzymać, to jest dopiero farsa. Takiego głupka na takim urzędzie, to nie mają nawet Amerykanie.