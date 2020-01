Pogoda. Niż Joyce zmierza w stronę Polski. Ciśnienie wyraźnie spadło

Meteorolodzy informują, że zbliżający się z północy niż Joyce powoduje znaczny spadek ciśnienia. Choć w poniedziałek było ono wyjątkowo wysokie (barometry wskazywały nawet 1048 hektopaskali), dziś spadło do 1016 hPA. Takie zmiany ciśnienia powodują, że w Polsce robi się wietrznie. Silne podmuchy wiatru odczuwalne są przede wszystkim na północy kraju, ale także w górach.

REKLAMA

Nagły spadek ciśnienia może przyczynić się do pogorszenia samopoczucia. Meteopaci mogą odczuwać m.in. osłabienie, bóle głowy, a także senność i spadek energii.

>>> O co chodzi z ciśnieniem atmosferycznym?

Pogoda. Już w czwartek kolejny wzrost ciśnienia atmosferycznego

Synoptycy z IMGW prognozują, że spadek ciśnienia, który obserwujemy dzisiaj, jest tylko chwilowy. Od czwartku do soboty ponownie znajdziemy się w zasięgu wyżu, który przemieszcza się z zachodu Europy w kierunku Morza Czarnego. Przyniesie on do Polski m.in. gęste mgły, w tym mgły osadzające szadź oraz nocne spadki temperatury powietrza poniżej 0 stopni Celsjusza. W ciągu kolejnych dni będziemy obserwować także liczne przejaśnienia i spadek prędkości wiatru.