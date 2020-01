Górnicy pokłócili się o spotkanie z Gretą Thunberg. Związek: Przejaw głupoty. Odcinamy się

ona_ona_80 pół godziny temu Oceniono 16 razy 12

Megalomanią i głupotą wykazują się tylko i wyłącznie ci, którzy myślą, że pozjadali wszystkie rozumy i nie są chętni do rozmowy z kimkolwiek. Nikt przecież nie jest godny tego, żeby górnicy obdarzyli go swoją atencją. Tylko niech ktoś mądry wytłumaczy, jak to jest, że idziecie ramię w ramię z rezydentem i PiSem, którzy trąbią o strategicznym znaczeniu polskiego węgla,gęby pełne frazesów, a robią już zupełnie co innego. Zamykają polskie kopalnie, nasz węgiel przetrzymują na gigantycznych hałdach i sprowadzają ruski węgiel. Czy wam wystarczy jak ktoś tylko "dobrze" gada? Czyny was nie interesują? Czy to nie jest objaw paranoi? Schizofrenia, idźcie się leczyć!