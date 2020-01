Białystok. Chciał, żeby mama poczuła się lepiej. Podał jej naleśniki z marihuaną. Kobieta trafiła do szpitala

Białystok. Chciał, żeby mama poczuła się lepiej. Kobieta po naleśnikach z marihuaną trafiła do szpitala

W jednej z miejscowości pod Białymstokiem młody mężczyzna przygotował swojej mamie nietypową kolację. Zaserwował jej naleśniki z marihuaną, bo chciał, by lepiej się poczuła. Skutek był odwrotny - kobietę przewieziono do szpitala, a 28-latka do aresztu.

