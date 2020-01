Załamanie pogody w Tatrach. TOPR apeluje o ostrożność

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują, że w środę 22 stycznia w Tatrach zachmurzenie będzie się stopniowo zwiększać, co doprowadzi do wystąpienia opadów deszczu ze śniegiem i śniegu. Co więcej, w wysokich partiach gór może wiać silny wiatr osiągający prędkość do 100 km/h. Takie warunki atmosferyczne mogą prowadzić do zawiei śnieżnych. Temperatura maksymalna będzie wahać się od 0 do 2 stopni, z kolei na szczytach Tatr odnotujemy ok -3 stopnie Celsjusza.

REKLAMA

>>> Czy wiesz, jak wezwać pomoc w górach?

Zmiana pogody w Tatrach. TOPR: Orientacja w terenie może zostać uniemożliwiona

TOPR apeluje o rozwagę podczas wycieczek w góry. "Meteorolodzy przewidują mocne zachmurzenie, zamglenia, silny wiatr i opad śniegu. Taka sytuacja może znacznie utrudnić, a nawet uniemożliwić orientację w terenie. Prosimy o takie planowanie wycieczek na jutrzejszy dzień, aby przed załamaniem być już w bezpiecznych miejscach" - czytamy we wpisie Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. TOPR informuje także, że w Tatrach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.

O trudnych warunkach na górskich szlakach informuje także Tatrzański Park Narodowy.

"Na większości szlaków występują oblodzenia i jest bardzo ślisko. Na wycieczki dolinne, do poziomu schronisk niezbędne będą raczki oraz kijki trekkingowe. W wyższych partiach gór pokrywa śnieżna zróżnicowana, śnieg na szlakach jest zmrożony i twardy. Miejscami na grani śnieg jest całkowicie wywiany i wystają kamienie. Poruszanie się w warunkach zimowych w tej części Tatr wymaga doświadczenia górskiego oraz posiadania odpowiedniego sprzętu (raki, czekan, kask, lawinowe ABC) i umiejętności posługiwania się nim" - pisze TPN.