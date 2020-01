Zderzenie ciężarówki z autem w Kaliszu na Pomorzu. Trzy osoby nie żyją

Do wypadku doszło we wtorek ok. godz. 20 na drodze wojewódzkiej w miejscowości Kalisz w powiecie kościerskim w woj. pomorskim. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Nie żyją trzy osoby, które podróżowały autem. Zginęły na miejscu.

- Kierujący ciężarówką został przetransportowany z obrażeniami do szpitala. Jest w szoku - mówi portalowi Gazeta.pl st. asp. Piotr Kwidziński z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie.

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. Oględziny na miejscu zdarzenia zakończą się najprawdopodobniej ok. godz. 1 w nocy.

