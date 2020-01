Inspektor Sanitarny wydał komunikat ws. koronawirusa z Chin. Apeluje o spokój

2345olskup pół godziny temu Oceniono 1 raz -1

i co z tego za każdym razem jak wchodzę na pokład lotu KLM oraz Brit AIRWYS to zanim zastartuja silniki to wdycham caly ten syf z systemow wentylacyjnych które pracują na pol gwizdka za każdym razem czuje jakbym lykal cala dawke bakterii w swoje oskrzela nie wiem czy maska cos pomoze