Policjanci uwolnili na Litwie Polaka porwanego dla okupu. Sprawcy żądali 20 tys. euro

Polscy funkcjonariusze we współpracy z litewskimi doprowadzili do uwolnienia Polaka, który został na Litwie porwany dla okupu. Dwóch porywaczy trafiło do aresztu, odpowiedzą za porwanie i wymuszenie pieniędzy.

Budynek, z którego uwolniono Polaka / policija.lrv.lt

