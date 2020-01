Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej potrącił pieszą. Starsza kobieta zmarła w szpitalu

podaj.haslo godzinę temu Oceniono 28 razy 26

O proszę, nawet mimo tego, że minęły już prawie 3 miesiące, to nawet zarzutów nie dostał.



A zwykły obywatel, bez wsparcia polityki? No, mimo, że dostałby zarzuty już w dzień śmierci kobiety, to obecnie zapewne kończyłby 3-miesięczny areszt.



I nie, nie mówię, że pochwalam rajdy zwykłych obywateli. Po prostu ta sytuacja pokazuje jak w tym kraju są ludzie równi i równiejsi wobec prawa.



Polska, kraj który powinno się zaorać, ewentualnie rozebrać.