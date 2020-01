Dąbrowa Górnicza. 6-letnia dziewczynka zraniona nożem w brzuch i szyję. Najprawdopodobniej przez ojca

spike2222 godzinę temu Oceniono 2 razy 2

A ja wam powiem, że nie jestem w stanie jednego zrozumieć. Facet zadał dziecku kilkanaście ciosów nożem i teraz - lekarze walczyli o życie dziewczynki, na szczęście się udało, więc facetowi grozi 25 lat więzienia, dostanie pewnie z 15, za dobre sprawowanie wyjdzie po 10. Gdyby teraz uderzyl nożem centymetr obok i dziecko by zmarło, dostałby dożywocie/25lat. Innymi słowy, facet powinien być wdzieczny lekarzom, za to że uratowali go przed dożywotnim wyrokiem?