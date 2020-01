W areszcie śledczym zmarł znachor. To on zalecił karmić półroczną Magdę wodą i mlekiem. Dziecko zmarło

72-letni Marek H. zmarł w szpitalu więziennym w areszcie śledczym w Krakowie - podaje "Gazeta Wyborcza". Mężczyzna odsiadywał wyrok 3,5 roku więzienia w związku z przyczynieniem się do śmierci półrocznej Magdy z Brzeznej.

Dziewczynka zmarła w maju 2014 r. Jak ustaliła wówczas prokuratura, mężczyzna udzielał rodzicom instrukcji dotyczących żywienia dziecka, pielęgnacji, a także "zakazał korzystania z profesjonalnej opieki medycznej i kontaktów z członkami najbliższej rodziny".

Znachor Marek H. nie żyje

"Rodzice pokrzywdzonej przez podawanie niewłaściwych i niewystarczających ilości pożywienia, a pod koniec życia dziecka zaniechanie podawania pokarmu doprowadzili do stopniowego wyniszczenia organizmu córki, zaniku funkcji życiowych, świadomie narażając Magdalenę P. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia" - informował sześć lat temu Sąd Okręgowy w Nowym Sączu. Dziecko miało być karmione tylko mlekiem kozim i wodą.

Rodzice Magdy nie byli jedynymi klientami Marka H. Mężczyzna działał najprawdopodobniej co najmniej od 2005 r. i za pieniądze udzielał porad zdrowotnych - "rozpoznawał" choroby i wskazywał, jak je leczyć za pomocą niekonwencjonalnych metod. Śledczy zdołali udowodnić, że znachor udzielił porad 30 osobom ustalonym i innym nieustalonym i pobrał za to co najmniej ponad 60 tys. zł. Został skazany w 2017 r. na 3,5 roku więzienia, ów wyrok podtrzymał później sąd apelacyjny. Rodzice dziewczynki trafili do więzienia na 6 miesięcy, zostali również skazani na 2 lata prac społecznych.

"Mesjasz" po maturze

"Wprost" w reportażu z 2014 roku opisywał, że Marek H. miał tylko maturę, wcześniej pracował jako kierowca i magazynier. Ziołolecznictwa miał nauczyć się od matki, a rośliny zbierał na nasypie kolejowym. Sam uważał się za "mesjasza".

Półroczne dziecko miało być leczone na atopowe zapalenie skóry. Jednak już wcześniej H. był wiązany z innymi sprawami dotyczącymi śmierci. M.in. w 2006 roku, po sprawie śmierci Aleksandra M., który "leczył" u znachora bóle brzucha i zmarł nagle po wyjściu z jego domu. W tym samym roku zmarł też pięcioletni Przemek, który chorował na nerczycę. H. miał nakazać odstawienie leków. Matka dziecka wypierała się znajomości ze znachorem, choć w chwili przyjazdu policji H. był w domu rodziców chłopca.

Przeciwko Markowi H. toczyła się też sprawa skarbowa. Urząd oskarżył mężczyznę o niezgłoszenie działalności gospodarczej i niezłożenie PIT. Za znachorem świadczyło wówczas 118 osób.

Jak podaje "Gazeta Krakowska", z nieoficjalnych informacji wynika, że mężczyzna cierpiał na problemy z sercem.