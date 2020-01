Promotor Dudy "wstrząśnięty" jego słowami. "Przekroczył granicę, zaczął atakować ludzi"

faustxyz 2 godziny temu Oceniono 49 razy 45

Panie Profesorze, można tylko powtórzyć, Duda to mierny prezydent i zły człowiek. On się nie stał taki nagle teraz w średnim wieku.

Podły i zakłamany już był gdy studiował, kamuflował się, uczył się naskórkowo, łatwo taki naskórek zrzucić. To karierowicz bez charakteru, sterowalny całkowicie, nastawiony na opłacalność. Nawet Zero kopnął w pewnym momencie, bo wykalkulował, że Prezes jest silniejszy i skapnie mu więcej, gdy będzie się jak mówi niejaki Jaki trzymać jego nogawki. Duda kiedyś był w UW. UW etos inteligencki, wartości, przyzwoitość, uznał że na tym daleko nie zajedzie to hop siup do czegoś przeciwnego do szamba czyli do PiS. Duda to obłuda.