Premier wprowadził stopień alarmowy ALFA na terenie całego kraju. Chodzi o obchody w Auschwitz

chi-neng godzinę temu Oceniono 21 razy 17

Pajac z palaca powoluje now KOMISJE, POD- I NAD-KOMISJE, IZBY, I PIES WIE CO JESZCZE, FIRCYK MORAWIECKI ROBI FESTYN Z OBCHODOW AUSCHWITZ.

Nagonka na marszalka gGrodzkiego trwa w pelni.

Niczym nagonki na wszelkich sedziow, z cywilnym kurazem.

A wszystko to, po to, by zatuszowac, odwrocic uwage od tego najwazniejszego przed wyborca.

To co juz uczynil:



"PREZYDENT POWOŁAŁ NOWYCH SĘDZIÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ".



Nie moge sie nadziwic brakiem reakcji uzytkownikow?

I szczerze mowiac, mediow takze,

Jest tylko JEDEN ARTYKUL NA TEMAT TEGO, CO TEN PAJAC Z PALACA DZISIAJ JUZ ZALATWIL JEDNYM JEDYNYM POCIAGNIECIEM:



• Własną reelekcję

• Wygrane wybory po wieki JK i jego sekto-mafii

• Zwycięstwo boskiego ZWYKŁEGO OSŁA, DZIĘKI REELEKCJI PAJACA Z PAŁACA

• Wyprowadzenie Polski z EU

• Polska w łapach Rosji