Bieruń. Odnaleźli wrak bombowca B-25 Mitchell. W środku szczątki radzieckich żołnierzy

Krzysiek Olejniczak 2 godziny temu Oceniono 21 razy 13

Ci źli Amerykanie, Brytyjczycy złośliwie przysłali samoloty, czołgi, samochody itp. sprzęt, żeby czerwonoarmiści ginęli w nich milionami.... Prawda Panie Putin? Co gorsza gdy zginęli, to A.Cz. często miała w nosie gdzie podziali ich martwi bojcy. Tysiąc w te, tysiąc we wte... Inwalidzi wojenni po wojnie też nie mieli lekko. Wywożono daleki, bez nóg, bez rąk poza duże miasta, żeby nie zanieczyszczali krajobrazu. Na dodatek jeśli ktoś z nich nieopatrznie przeżył obóz jeniecki, to go Ojczyzna często, gęsto, wysyłała na kilkuletnie wczasy za Ural. Czy Rosjanie już uczą o tym w swoich szkołach, czy nadal trzeba tego szukać we wspomnieniach kombatantów w niszowych wydawnictwach w Rosji? Łatwiej pouczać inne narody, niż uczyć i wyciągać wnioski z własnej historii. Niestety dotyczy to również rządów PiSu.