Sędzia Juszczyszyn przyjedzie jednak do Warszawy. Wiceprezes sądu uchylił decyzję prezesa

Postanowieniem z 13 stycznia br. Sąd Okręgowy w Olsztynie nakazał oględziny zgłoszeń oraz list osób popierających kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Do oględzin ma dojść we wtorek 21 stycznia w siedzibie Kancelarii Sejmu. Wydelegowanym sędzią jest Paweł Juszczyszyn, który obejrzy dokumenty wraz z protokolantem.

Sędzia Juszczyszyn kilka miesięcy temu rozpatrywał apelację w sprawie cywilnej, w której wcześniej orzekał sędzia nominowany przez nową KRS. Uznał wtedy za konieczne rozstrzygnięcie, czy ów sędzia był uprawniony do tego, by w pierwszej instancji orzekać w tej sprawie. W tym celu nakazał szefowi Kancelarii Sejmu przedstawienie, między innymi, zgłoszeń oraz list osób popierających kandydatów na członków KRS.

Paweł Juszczyszyn jedzie do Warszawy

Maciej Nawacki, prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie, w którym obecnie orzeka Juszczyszyn, nie wyraził jednak zgody na to, by sędzia udał się w delegację do Kancelarii Sejmu. Jak mówił Nawacki w rozmowie z Polską Agencją Prasową, gdyby wydał delegację, "przyczyniłby się do realizacji deliktu dyscyplinarnego i złamania konstytucji".

"Dla jasności. Nie będę płacił z publicznych pieniędzy za łamanie prawa. W procesie cywilnym sąd jest uprawniony do żądania od stron zaliczki na pokrycie kosztów czynności. Nie sądzę by strony były skłonne płacić za wycieczki do Kancelarii Sejmu" - pisał Nawacki na Twitterze.

Sędzia Paweł Juszczyszyn pojedzie jednak do Warszawy służbowym autem. Jak podaje RMF FM, zarządzenie o delegowaniu sędziego wydał wiceprezes Sądu Rejonowego Krzysztof Krygielski. Sędzia pojedzie autem Sądu Okręgowego.

Centrum Informacyjne Sejmu w ubiegłym tygodniu wydało komunikat, potwierdzając, że zezwoli Juszczyszynowi na oględziny, ale przy "poszanowaniu obowiązujących przepisów prawa". Co to oznacza? Zgodnie z komunikatem CIS Juszczyszyn ma zobaczyć tylko... kandydatury zgłoszone przez obywateli. W ten sposób została wybrana do KRS jedna sędzia. Wszyscy inni przyszli członkowie KRS mieli podpisy innych sędziów.

Sprawa ujawnienia list poparcia do KRS

Temat list poparcia dla kandydatów do KRS jest skomplikowany: mimo wstępnych zapewnień, że zostaną one upublicznione, tak się nie stało, a Kancelaria Sejmu zgłosiła się do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prezes UODO zobowiązał Kancelarię do tego, by nie ujawniać tychże list ze względu na ochronę danych osobowych. Ponieważ jak dotąd nie ma rozstrzygnięcia - Kancelaria Sejmu zasłania się właśnie jego brakiem, by nie ujawniać list.

Z kolei w listopadzie 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał Kancelarii Sejmu upublicznienie list, a korzystając z tego postanowienia sędzia Juszczyszyn domagał się dostępu do nich pod rygorem grzywny. W efekcie wszczęto wobec niego postępowanie dyscyplinarne.