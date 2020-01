Meteorolodzy z serwisu pogodynka.pl przewidują na dziś duże rozpogodzenia w południowej i centralnej Polsce. Dużo chmur pojawi się na północy - tam też może przelotnie padać.

REKLAMA

Temperatura. Dziś temperatury od 3 do 6 stopni

Dziś najniższa temperatura w ciągu dnia zapowiadana jest w województwie śląskim, opolskim, świętokrzyskim i podkarpackim, gdzie będą maksymalnie 3 stopnie. Jeden stopień więcej pokażą termometry w Krakowie, Wrocławiu, Zielonej Górze, Poznaniu, Warszawie, Białymstoku, Toruniu, Bydgoszczy i Gdańsku. Na najcieplejszy dzień mogą liczyć mieszkańcy Pomorza Zachodniego - tam będzie nawet 6 stopni. W nocy temperatura spadnie do 0 stopni na Podhalu i do 5 stopni na wybrzeżu.

Pogoda na dziś - wtorek 21 stycznia. gazeta.pl

Opady. Silne porywy wiatru na wybrzeżu i w górach

We wtorek zachmurzenie duże i umiarkowane prognozowane jest w województwach zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. W tych miejscach możliwe są także przelotne opady deszczu. W pozostałych regionach większe szanse na rozpogodzenia. Rano na południu pojawi się mgła ograniczająca widoczność do 200 metrów. Wiatr na ogół umiarkowany, na wybrzeżu dość silny w porywach do 80 kilometrów na godzinę na wybrzeżu. Wieczorem w Sudetach i Karpatach będzie wiać z prędkością do kolejno 70 i 90 km/h.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj: pogoda.gazeta.pl.