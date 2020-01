Tak wysokie ciśnienie atmosferyczne zdarza się raz na kilkanaście lat. IMGW ostrzega

Zgodnie z komunikatem IMGW, wysokie ciśnienie atmosferyczne związane jest z frontem atmosferycznym, który przesuwał się nad Polskę już w sobotę. Wtedy też wartość ciśnienia przekroczyła 1015 hektopaskali. W niedziele nastąpił szybki wzrost ciśnienia atmosferycznego, którego kumulacja ma mieć miejsce w poniedziałek 20 stycznia.

REKLAMA

IMGW: w niektórych miejscach w Polsce ciśnienie atmosferyczne może wynieść 1050 hPa

Jak informuje dyżurny synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska, na obszarze całej Polski ciśnienie przekroczyło już 1030 hPa. Meteorolodzy Instytutu przewidują, że w północno-wschodniej Polsce ciśnienie może sięgnąć 1042 hPa, na południowym zachodzie będą to już wartości dochodzące do 1048 hPa. Według niektórych modeli, w części kraju ciśnienie atmosferyczne może osiągnąć nawet 1050 hPa.

Tak wysokie ciśnienie zdarza się raz na kilka, kilkanaście lat - rekordowe dla Polski wartości odnotowano w grudniu 1997 roku w Suwałkach. Wtedy też ciśnienie atmosferyczne wyniosło aż 1054 hPa.

Wysokie ciśnienie może przełożyć się na samopoczucie

Szybki wzrost ciśnienia atmosferycznego powoduje zwiększenie wagowej zawartości tlenu w powietrzu. To właśnie może przełożyć się na zmianę samopoczucia u ludzi: dotyczy to zwłaszcza pobudzenia układu nerwowego i pojawiających się kłopotów z koncentracją. Wysokie ciśnienie może przyczynić się do pogorszenia sprawności psychofizycznej zwłaszcza w drugiej części dnia - można wtedy zaobserwować ogólne osłabienie, pogorszenie samopoczucia, zdenerwowanie i zmęczenie.

"W bodźcowym środowisku szybko rozbudowującego się wyżu niekorzystnie na organizm człowieka będzie oddziaływać także duże zachmurzenie i wysoka wilgotność powietrza" - czytamy w komunikacie IMGW. Spore zachmurzenie zapowiadane jest zwłaszcza w północnej, centralnej i południowej Polsce. Większe rozpogodzenia jedynie w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim i wielkopolskim. Dodatkowo IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia w województwach świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim i śląskim, gdzie mgła może ograniczać widoczność do około 100 metrów.