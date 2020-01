Licytuj płytę winylową Muńka Staszczyka "Syn miasta" [AUKCJA GAZETA.PL DLA WOŚP]

Muniek Staszczyk przekazał naszej redakcji swoją płytę winylową "Syn Miasta". Muzyk złożył na niej swój autograf. Zachęcamy do wzięcia udziału w licytacji. Cały dochód zostanie przekazany na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

REKLAMA

Płyta winylowa Muńka Staszczyka. Weź udział w licytacji>>>

Płyta winylowa Muńka Staszczyka Gazeta.pl

Płyta winylowa Muńka Staszczyka Gazeta.pl

My, Polacy, mamy w sercach ogromne pokłady dobra i umiemy się nim dzielić. Chcemy, by święto, które każdego roku obchodzimy wraz z WOŚP, trwało jak najdłużej. Dlatego choć 28. Finał WOŚP odbył się w niedzielę 12 stycznia, to aukcje w ramach akcji #JedenDzieńDłużej na Gazeta.pl trwają tydzień dłużej, z wielkim finałem 19 stycznia.

Aukcje już trwają! Prosimy - licytujcie!

To właśnie 19 stycznia na Gazeta.pl pokazujemy aukcje przedmiotów przekazanych specjalnie na ten cel przez znane osobistości. Mamy książkę Olgi Tokarczuk "Bieguni" z autografem, srebrną łyżeczkę i pióro od Danuty Hübner, krawat od byłego Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, spacer po Sejmie i wykwintny prezent od marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, książkę Donalda Tuska ze specjalną dedykacją, koncertową dżinsową kurtkę Doroty "Dody" Rabczewskiej, czy płytę z podpisem Muńka Staszczyka.

Tu znajdziecie wszystkie nasze aukcje >>

Możecie też wpłacić pieniądze do naszej puszki na Facebooku: