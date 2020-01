Abp Jędraszewski odebrał nagrodę im. kard. Wyszyńskiego. "Konfrontuje się z neomarksistowskimi nurtami"

kiks11 22 minuty temu Oceniono 4 razy 4

Co tu komentować, ciemnota, zaprzaństwo, hedonizm i hipokryzja kk. Do tego ten facet, który krzykiem próbuje zgłuszyć swoją orientację seksualną. Się nie da pse pana, jak się jest gejem, to się nim jest i tego się ani nie zakrzyczy, ani nie wyleczy, ani nie wygoni egzorcyzmami.