Gramy #JedenDzieńDłużej na Gazeta.pl. Dołącz się do naszej zbiórki na WOŚP!

Gramy #JedenDzieńDłużej na Gazeta.pl. Dlaczego? My, Polacy, mamy w sercach ogromne pokłady dobra i umiemy się nim dzielić. Chcemy, by święto, które każdego roku obchodzimy wraz z WOŚP nie kończyło się. I dlatego prosimy: róbmy to jeszcze raz, jeszcze jeden dzień dłużej, w tę niedzielę. I do końca świata. Aukcje już trwają!

Akcja Gazeta.pl dla WOŚP narodziła się w zeszłym roku i nie był to szczęśliwy czas. 27. Finał Wielkiej Orkiestry był pierwszym, któremu do późnych godzin nocnych nie towarzyszyły uśmiech i duma z dzieła, jakim jest pomoc dzieciom czy osobom starszym. Święto dobra, święto Polaków, jedno z najwspanialszych wydarzeń społecznych po 1989 roku zostało przerwane tragicznymi wydarzeniami w Gdańsku. Na scenie WOŚP śmiertelnie ranny został prezydent miasta Paweł Adamowicz.

Wtedy postanowiliśmy: dokończmy finał w kolejną niedzielę, pokonajmy wspólnie zło. Ta idea jest wciąż aktualna. Zagrajmy #JedenDzieńDłużej po to, aby dobro zwyciężyło.

Akcja #JedenDzieńDłużej na Gazeta.pl będzie mieć swój finał 19 stycznia. Będziemy liczyć zebrane pieniądze na aukcji dla WOŚP założonej przez Facebooka, a także pokażemy aukcje przedmiotów przekazanych specjalnie na ten cel przez znane osobistości.

Mamy krawat od byłego Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, srebrną łyżeczkę i pióro od Danuty Hübner, spacer po Sejmie i wykwintny prezent od marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, książkę Donalda Tuska ze specjalną dedykacją, koncertową dżinsową kurtkę Doroty "Dody" Rabczewskiej, czy płytę winylową z podpisem Muńka Staszczyka.

Wszystkie zebrane pieniądze zostaną przekazane na WOŚP.